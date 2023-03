Torino-Napoli, offese shock allo chef Cannavacciuolo: “Ci**ione di m**da”. La sua reazione | VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato e volto noto della tv soprattutto in qualità di giudice di Masterchef, ieri, domenica 19 marzo, è andato allo stadio di Torino insieme alla famiglia per tifare Napoli, la sua squadra del cuore. Ma uno spettacolo indegno si è consumato allo stadio: per buona parte del tempo, invece di poter godere della partita, il noto chef stellato di Vico Equense è stato insultato dai tifosi di casa presenti sotto la sua tribuna. Sono volati pesanti insulti personali, immortalati in diversi VIDEO che sono poi stati pubblicati sui social. Si va da “Cuoco di me**a” a “Ciccione di m***a”, il tutto sotto agli occhi dei suoi bambini. “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonino, lostellato e volto noto della tv soprattutto in qualità di giudice di Master, ieri, domenica 19 marzo, è andatostadio diinsieme alla famiglia per tifare, la sua squadra del cuore. Ma uno spettacolo indegno si è consumatostadio: per buona parte del tempo, invece di poter godere della partita, il notostellato di Vico Equense è stato insultato dai tifosi di casa presenti sotto la sua tribuna. Sono volati pesanti insulti personali, immortalati in diversiche sono poi stati pubblicati sui social. Si va da “Cuoco di me**a” a “Ciccione di m***a”, il tutto sotto agli occhi dei suoi bambini. “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del ...

