Pupo a Domenica In | «Con il gioco d’azzardo ero pieno di debiti | volevo farla finita Un tir mi salvò dal suicidio»

(Di lunedì 20 marzo 2023), ospite a “In” senza filtri. Un’intervista forte quella del cantante rilasciata a Mara Venier in cui si parla di bilanci di vita. «Se dovessi fare un bilancio della mia esistenza, posso dire che è ultra-positivo, a prescindere da ciò che potessi prevedere».In, le dipendenze Una vita in corsa con il piede sempre sull’acceleratore quella di. «Non pensavo di arrivare vivo a questa età. Avevo fatto progetti diversi, quindi la gestione della mia carriera e delle mie risorse economiche era fatta in virtù di una aspettativa di vita fino a 53-54 anni». Una vita fatta di alti e bassi, dove i down sono stati scritti da forti dipendenze: il, primo tra tutti: «Ebbene, io sono l’esempio che si può uscire da quel tunnel con ...

Gli ospiti di Domenica In. La puntata si apre con Pupo che entra in studio sulle note di "Gelato al cioccolato" e si dice emozionato. Ospite a Domenica In, trasmissione in onda su Rai 1, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, torna a parlare dei drammatici momenti vissuti a causa della sua ludopatia. Non è la prima volta che il cantautore e presentatore parla di questo tema.

