La proposta | ‘Giornata felicità genitori-figli per creare ricordi e radici’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La Giornata mondiale dellache si celebra oggi, 20 marzo? Un’occasione per insegnare questa emozione e farla sperimentare ai più piccoli. Una giornata da vivere insieme,, costruendo un ricordo che resta. Parola di pediatra. Difficile dire cos’è la, ognuno ha la sua via per raggiungerla. Ma i più piccoli possono trovare la loro in “un giorno speciale che diventa indimenticabile”, sottolinea all’Adnkronos Salute Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta, che interpreta questa ricorrenza come uno spunto per fermarsi e vivere un momento di famiglia. Già “pronunciarne il nome ha un impatto positivo sulla persona”. “Per ottenere i massimi benefici per bambini e adolescenti, va vissuto nel modo giusto. I bambini fino ai ...