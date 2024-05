Allergie da polline? Tutta colpa degli alberi maschi che disseminano le nostre vie

(Di sabato 4 maggio 2024) La discriminazione sessuale vegetale fa aumentare le. Sì, la diffusione di pollini nell’aria – gli occhi arrossati dal bruciore, il pizzicore al naso, il senso di soffocamento asmatico – è sollecitata dal sessismo botanico di manipoli di assessori che vogliono ombreggiare il viale, di coorti di proprietari di villetta con giardino, di legioni di giardinieri. Scelgono, più puliti perché non sporcano, e discriminano piante femmina, che sporcano con semi e frutti. Spiegazione botanica: vi sono piante monoiche e dioiche. Le piante monoiche sono quelle che hanno sullo stesso organismo entrambi i generi, cioè la stessa pianta ha i fiori con gli stami dele, al tempo stesso, ha il pistillo da cui si svilupperanno semi e frutto. E poi ci sono le piante dioiche, le quali si dividono tra i due ...

