Bologna - passettino Champions Il Toro ingabbia i rossoblù | solo 0-0 Un altro pari che fa sperare le rivali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilnon può ancora chiedere il conto. Deve restare a tavola: laè un piatto che andrà consumato freddo. Colpa di quel vecchio stregone di Ivan Juric che non si smentisce mai e apparecchia una partita indigesta per il suo ex compagno Thiago che allo stadio ’Grande Torino’ sbatte sull’ennesimo cartello di divieto: un’altra bella ‘x’, la quarta nelle ultime cinque partite per iche addirittura potevano scavalcare momentaneamente la Juventus al terzo posto e mettere pressioni alle. Niente di tutto ciò. Esattamente come domenica scorsa con l’Udinese, e prima ancora con il Monza e a Frosinone. Le vertigini al momento di volare. Non fosse per la meravigliosa vittoria all’Olimpico contro la Roma del 22 aprile, la flessione delfarebbe davvero preoccupare. Ma a tre ...