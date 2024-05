Mahmood apre i David di Donatello 2024 con le scarpe di cristallo da 2mila euro

Grandi novità per il Concertone del 1 maggio 2024 che quest’anno si terrà sempre a Roma, ma al Circo Massimo e non a San Giovanni, come le precedenti edizioni. A condurre a manifestazione saranno i cantanti Noemi ed Ermal Meta, che figurano anche tra i 43 artisti che daranno vita ad un concerto di ... Continua a leggere>>