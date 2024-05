Oggi a Villa Silvia arriva l’Entella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Ultima gara interna stagionale del Cesena Primavera 2 che dopo la matematica promozione in Primavera 1 di due giornate fa, e a due turni dal termine del campionato, affrontache insieme all’Ascoli occupa l’ultimo posto valido per i playoff. Il fischio di inizio è alle 15 a: il Cesena (69 punti) vorrà mantenere lo strepitoso cammino interno, in casa infatti non solo non ha mai perso ma ha sempre vinto pareggiando solo una gara con l’Ascoli: 21 in totale le vittorie in campionato, 6 pareggi e un solo ko a Benevento all’andata (3-2). Come gol i ragazzi di Campedelli ne hanno segnati addirittura più della prima squadra appena salita in B, 89 subendone 29. Il Benevento secondo, a -11 dalla capolista già promossa, nella penultima fatica di campionato sarà a Monopoli. Il Cesena chiuderà il suo campionato trionfale ...