Parametri zero - blocco italiano e dieci scudetti | la stella di Giuseppe Marotta

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag – Dove nasce lo scudetto della secondainterista? Per molti dalla maggior consapevolezza della propria forza maturata nei giocatori con la finale di Champions del 2023. Secondo qualcun altro l’uomo in più del ventesimo tricolore siede invece in panchina. Simone Inzaghi, allenatore cresciuto esponenzialmente e trasformatosi da asso di coppe a polverizzatore del campionato. Non c’è due senza tre, aggiungiamo noi. Sì, perché tra i segreti del ciclo interista dobbiamo considerare anche. Ovvero colui che tra metodo di lavoro e intuizioni di calciomercato risulta essere il vero promotore della rinascita nerazzurra, di un ambiente a lungo depresso dopo l’esaltazione generale del triplete di mourinhana memoria. Una carriera in crescendo Classe 1957, l’attuale amministratore delegato del Biscione inizia la ...