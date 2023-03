Boxe femminile | Sirine Charaabi avanza ancora | è ai quarti dei Mondiali 2023

(Di lunedì 20 marzo 2023)si qualifica per idi finale deifemminili dia Nuova Delhi, India, battendo per verdetto unanime (quattro 30-27 e un 30-26) l’australiana Monique Suraci nella categoria fino a 52 kg (pesi mosca). Delle cinque azzurre entrate negli ottavi, è la prima a salire sul ring e, giocoforza, anche la prima a entrare nelle migliori otto. Il combattimento, va detto, non ha storia fin dalla prima ripresa. Molto maggiore la solidità dell’italiana, che è superiore un po’ in tutti gli aspetti alla sua avversaria. Il primo quintuplo 10-9 arriva senza troppi problemi, ma è il secondo round quello di maggiore qualità: vero è che Suraci ci mette della buona aggressività sportiva, ma è altrettanto vero chetrova sempre la maniera di ...

Buona la prima per Irma Testa. Esordio vincente per Butterfly ai mondiali didi Nuova Delhi in India. L'atleta torrese si impone con un netto 4 a 1 contro l'avversaria, Reynes Moreno del Guatemala nella categoria 57 kg. Gara senza sbavature per campionessa di ...Anche Angela Carini, la terza azzurra impegnata oggi a Nuova Delhi nei Mondiali di, è stata eliminata come oggi Bonatti e ieri Mesiano. A batterla con un verdetto di 'split decision' perlomeno dubbio è stata la francese Emilie Sonvico. Il match era valido per i 16/i ...Angela Carini è costretta a dire subito addio ai Mondiali 2023 dia New Delhi (India). L'azzurra si è arresa per split decision contro la francese Emilie Sonvico, che ha avuto la meglio sul 3 - 2 (tre 29 - 28; un 28 - 29; un 27 - 30) ai sedicesimi ...

ASSISI, 19 marzo 2023 – Chiusa con successo ad Assisi la tre giorni di pugilato dedicata alla boxe giovanile femminile internazionale. Sei le nazionali presenti fra cui l’Italia. Un ...Chiusa con successo oggi domenica 19 marzo ad Assisi la tre giorni di pugilato dedicata alla boxe giovanile femminile internazionale. Sei le nazionali presenti fra cui l’Italia. Un evento che ha visto ...