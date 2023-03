Alexander Shevchenko, la vittoria contro Berrettini non è un caso: già un titolo ed una finale nel 2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) Continuano a stupire le prestazioni di Alexander Shevchenko. Dopo il secondo torneo dell’ATP Challenger Tour della carriera vinto a gennaio in quel di Tenerife, Il tennista russo classe 2000 ha raggiunto la finale anche nel primo ATP Challenger 175 della stagione a Phoenix, dove si è dovuto arrendere ad un mai domo Nuno Borges che lo ha rimontato e battuto per 4-6 6-2 6-1. Un problema fisico alla gamba sembra aver rallentato le prestazioni dell’allievo di Gunter Bresnik, ma il mancato secondo titolo stagionale non cancella un’altra settimana positiva in Arizona, dove partendo dalle qualificazioni è riuscito ad eliminare due giganti del tennis mondiale come Gael Monfils e Matteo Berrettini. Le due vittorie (nel primo turno del main draw contro il francese per 6-4 6-7 6-3 e nei quarti ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Continuano a stupire le prestazioni di. Dopo il secondo torneo dell’ATP Challenger Tour della carriera vinto a gennaio in quel di Tenerife, Il tennista russo classe 2000 ha raggiunto laanche nel primo ATP Challenger 175 della stagione a Phoenix, dove si è dovuto arrendere ad un mai domo Nuno Borges che lo ha rimontato e battuto per 4-6 6-2 6-1. Un problema fisico alla gamba sembra aver rallentato le prestazioni dell’allievo di Gunter Bresnik, ma il mancato secondostagionale non cancella un’altra settimana positiva in Arizona, dove partendo dalle qualificazioni è riuscito ad eliminare due giganti del tennis mondiale come Gael Monfils e Matteo. Le due vittorie (nel primo turno del main drawil francese per 6-4 6-7 6-3 e nei quarti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Alexander #Shevchenko, la vittoria contro #Berrettini non è un caso: già un titolo ed una finale nel 2023 - sportli26181512 : Berrettini: 'Toglietemi dal campo, sono inguardabile'. Poi perde a Phoenix: Il romano ha ceduto 6-4 3-6 6-3 dopo du… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: ?? Matteo Berrettini in crisi ?? #EurosportTENNIS | #Berrettini | #ATPChallenger - Fprime86 : RT @quindicizero: MATTEO ELIMINATO! ? Matteo Berrettini perde in tre set contro il russo Alexander Shevchenko e viene eliminato ai quarti… - Fprime86 : RT @teozorzoli: Continua la crisi di Matteo #Berrettini, eliminato ai quarti del Challenger 175 di Phoenix dal nº 132 del mondo, Alexander… -