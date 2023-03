Acqua | Unicef | a rischio vita di 190 milioni di bambini in Africa

(Di lunedì 20 marzo 2023) Mentre i leader mondiali si preparano a partecipare alla storica Conferenza delle Nazioni Unite sull', che si terrà a New York dal 22 al 24 marzo, l'chiede investimenti urgenti in servizi ...

Mentre i leader mondiali si preparano a partecipare alla storica Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua, che si terrà a New York dal 22 al 24 marzo, l'UNICEF chiede investimenti urgenti in servizi idrici e igienici resilienti al clima per proteggere i bambini. Secondo una nuova analisi dell'UNICEF, in vista della Conferenza dell'Onu 2023 sull'acqua che si terrà a New York dal 22 al 24 marzo, l'UNICEF chiede un rapido aumento degli investimenti nel settore, anche attraverso i finanziamenti climatici.

Acqua, Unicef: in pericolo la vita di 190 milioni di bambini RaiNews

Sono 190 milioni i bambini in 10 Paesi africani esposti al rischio di una convergenza di tre minacce legate all’acqua: acqua e servizi igienici inadeguati, malattie correlate e rischi climatici. A lan ...Nei 10 Paesi più colpiti, quasi un terzo dei minori non ha accesso a servizi di base per l'acqua a casa e due terzi non dispongono di impianti igienici ...