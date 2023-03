Terremoto in Ecuador, il museo marino interamente sommerso dall’acqua: conteneva 5mila fossili – Video (Di domenica 19 marzo 2023) Un Terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Ecuador, sabato 18 marzo, provocando 15 morti. Numerosi i danni, soprattutto a Machala, dove la scossa ha fatto crollare il pontile Puerto Bolivar e ha fatto affondare – come si vede nel Video – il museo marino, ora quasi completamente sommerso dall’acqua. Il museo ospitava circa 5mila fossili di balene e delfini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Undi magnitudo 6.5 ha colpito l’, sabato 18 marzo, provocando 15 morti. Numerosi i danni, soprattutto a Machala, dove la scossa ha fatto crollare il pontile Puerto Bolivar e ha fatto affondare – come si vede nel– il, ora quasi completamente. Ilospitava circadi balene e delfini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

