La La Land: come finisce il film? (Di domenica 19 marzo 2023) Il finale di La La Land è uno dei più commoventi e romantici della storia del cinema. Mia (Emma Stona), diventata ormai un’attrice famosa, decide di uscire una sera con il marito e andare in un locale jazz di Los Angeles. Tra tutti l’uomo sceglie il “Seb’s”. Dal logo lei comprende immediatamente che Sebastian (Ryan Gosling) è riuscito a concretizzare il sogno di un club tutto suo. E, infatti, è nel locale. I due si scambiano uno sguardo e lui decide di suonare al piano la loro canzone. Accompagnata dalle note del tema d’amore, Mia immagina come sarebbe stata la loro vita insieme se la storia avesse funzionato. Terminata l’esibizione la magia finisce. La donna esce dal locale con il marito ma, prima di andare, si volta un’ultima volta indietro per scambiare uno sguardo ed un sorriso con Sebastian. Scritto e diretto da Damien Chazelle ... Leggi su cultweb (Di domenica 19 marzo 2023) Il finale di La Laè uno dei più commoventi e romantici della storia del cinema. Mia (Emma Stona), diventata ormai un’attrice famosa, decide di uscire una sera con il marito e andare in un locale jazz di Los Angeles. Tra tutti l’uomo sceglie il “Seb’s”. Dal logo lei comprende immediatamente che Sebastian (Ryan Gosling) è riuscito a concretizzare il sogno di un club tutto suo. E, infatti, è nel locale. I due si scambiano uno sguardo e lui decide di suonare al piano la loro canzone. Accompagnata dalle note del tema d’amore, Mia immaginasarebbe stata la loro vita insieme se la storia avesse funzionato. Terminata l’esibizione la magia. La donna esce dal locale con il marito ma, prima di andare, si volta un’ultima volta indietro per scambiare uno sguardo ed un sorriso con Sebastian. Scritto e diretto da Damien Chazelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maddavvvero : RT @jeperego: Dicono che la bandiera bavarese è azzurra e bianca come il cielo del Land. Oggi il cielo su Landshut lo conferma. https://t.… - gnagno60_celi : RT @jeperego: Dicono che la bandiera bavarese è azzurra e bianca come il cielo del Land. Oggi il cielo su Landshut lo conferma. https://t.… - suburbiagesu : RT @DMicol78: A Sebastopoli, Putin guidava un Land Cruiser nero... Come da noi, con autisti, porta autista, porta borse, reggi cazzi e regg… - FACT60 : RT @DMicol78: A Sebastopoli, Putin guidava un Land Cruiser nero... Come da noi, con autisti, porta autista, porta borse, reggi cazzi e regg… - DMicol78 : A Sebastopoli, Putin guidava un Land Cruiser nero... Come da noi, con autisti, porta autista, porta borse, reggi ca… -