Inter-Roma 2-2 Primavera | le pagelle | Owusu esplosivo! Bene le mezz’ali

Inter-Roma di Primavera 1 termina con il punteggio di 2-2 (vedi tabellino). I nerazzurri si affidano al solito Esposito ma anche a uno straripante Owusu. NIKOLAOS BOTIS 6 – Effettua molte parate, mentre sui due gol è praticamente incolpevole. Inter-Roma Primavera 1, pagelle – LA DIFESA KRISTIAN DERVISHI 6 – Buona partita contro un avversario insidioso. ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Torna in difesa e offre diversi spunti offensivi con le sue doti di regia. GIACOMO STABILE 5,5 – È quello più in difficoltà del reparto difensivo. ANDREA POZZI 6 – Partita senza infamia e senza lode, offensivamente si trattiene molto. Dal 69? ANDREA PELAMATTI 5,5 – Non dà una scossa sulla fascia sinistra.

