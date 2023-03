Verona | scontro tra moto e furgone | muore un centauro di 46 anni

Leggi su tag24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tragico incidente a Bardolino, in provincia didove un, in sella alla suaè morto a causa del violento schianto contro un. Tutto è avvenuto intorno alle 16,40 di ieri, Venerdì 17 Marzo 2023, sulla Gardesana all’altezza del cimitero di Cisano, la vittima era il 46enne Fabio Di Giuseppe, militare in forza ... TAG24.