Bocchino ad Accordi&Disaccordi Nove | “Fissare un salario minimo rischia di portare al ribasso | quindi non di portare verso l’alto”

(Di sabato 18 marzo 2023) “undialnon di”. Questa la teoria di Italo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Rispondendo al conduttore che gli domandava perché ilfavorirebbe le multinazionali invece del singolo lavoratore, come sostenuto da Giorgia Meloni nel suo discorso alla Cgil, il direttore del Secolo d’Italia ha spiegato: “Intanto è sbagliato proprio l’approccio, anche semantico, di dire il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Bocchino ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Fissare un salario minimo rischia di portare al ribasso, quindi non di port… - Moonlightshad1 : @francotaratufo2 @VigilanzaT @Zerovirgola2 Comunque stasera ad accordi e disaccordi c'è Bocchino. Mi sa che lo fanno apposta. - paparosso60 : #ItaloBocchino ???????????????? ospite di #LucaSommi ?? ad Accordi&Disaccordi il 17 marzo alle 22.45 sul Nove. Con… -

Stasera 17 marzo alle 22:45 Italoè ospite di&Disaccordi , il programma va in onda su Nove e live streaming su discovery+. Nella nuova puntata del talk di approfondimento, il conduttore Luca Sommi ospita il direttore ...Nella nuova puntata di '&Disaccordi' , il talk di approfondimento settimanale del Nove in onda venerdì 17 marzo alle ...Sommi ospita il direttore editoriale del Secolo D'Italia Italo. ...La Lega del Sannio riunitasi alla presenza del coordinatore provinciale Luigi, di quello cittadino Alberto Mignone , e del coordinatore regionale On. Valentino Grant , ...frutto di...

Accordi e Disaccordi, puntata 17 marzo 2023: video NOVE

Questa la teoria di Italo Bocchino, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Rispondendo al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...