Gastroenterologia | dieci posti letto di chirurgia bariatrica al “De Bellis” di Castellana Grotte Irccs

(Di venerdì 17 marzo 2023) Di seguito il comunicato: La Regione Puglia ha riconosciuto all’Istituto Nazionale di“De” di10diper i pazienti obesi e, pertanto, l’ha attivato un centro per la cura e la ricerca dedicato all’obesità. Si tratta di una struttura dipartimentale multidisciplinare dove sono presenti endocrinologi, chirurghi bariatrici, biologi nutrizionisti, dietisti, psicologi, e tutte quelle figure necessarie alla presa in carico del paziente obeso. “E’stato approvato un protocollo diagnostico terapeutico assistenziale completo – spiega il direttore sanitario dell’“S. de” dottor Roberto Di Paola – che prevede la totale ...

... dopo aver ottenuto dalla Regione Puglia il riconoscimento diposti letto di chirurgia ...- sottolinea ancora il direttore sanitario dell'istituto pugliese specializzato in- il ...I gastroenterologi dellae del Centro di Endoscopia Digestiva avanzata del ... Si stima che per diventare un tumore maligno un adenoma impieghi circaanni. Questa finestra ...I gastroenterologi dellae del Centro di Endoscopia Digestiva avanzata del Mauriziano (diretta dal dottor ...stima che per diventare un tumore maligno un adenoma impieghi circa...

Gastroenterologia: dieci posti letto di chirurgia bariatrica al "De ... Noi Notizie

La Regione Puglia ha riconosciuto all’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “De Bellis” di Castellana Grotte 10 posti letto di chirurgia bariatrica per i pazienti obesi e, pertanto, l’IRCCS ha ...