Belen Rodriguez incinta? Secondo figlio da Stefano De Martino: ecco perché non c’era a Le Iene (Di venerdì 17 marzo 2023) Belen Rodriguez è incinta? Da tempo si vocifera che la showgirl stia aspettando il Secondo figlio da Stefano De Martino, che sarebbe il terzo per lei, avendo avuto la sua Secondogenita da Antonino Spinalbese. La tesi sulla gravidanza della showgirl argentina si è fatta sempre più insistente soprattutto per ciò che è successo di recente... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 marzo 2023)? Da tempo si vocifera che la showgirl stia aspettando ildaDe, che sarebbe il terzo per lei, avendo avuto la suagenita da Antonino Spinalbese. La tesi sulla gravidanza della showgirl argentina si è fatta sempre più insistente soprattutto per ciò che è successo di recente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libero_it : Dopo giorni di preoccupante silenzio, che hanno scatenato mille ipotesi, Belen Rodriguez è tornata su Instagram con… - MCalcioNews : Belen Rodriguez torna sui social e parla di famiglia ma Stefano non c'è e i follower mormorano - DonnaGlamour : Belen Rodriguez, le foto con i figli senza De Martino: la showgirl rompe il silenzio - follettin89 : RT @danielhazan: La #riformafiscale del #GovernoMeloni è come me che mi prefiggo di sposare Belen Rodriguez entro il 2026. - danielhazan : La #riformafiscale del #GovernoMeloni è come me che mi prefiggo di sposare Belen Rodriguez entro il 2026. -