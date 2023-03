Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del mondo di scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara alla sua maniera, vincendo e dominando la gara di fioretto femminile categoria B. Un venerdì speciale in Toscana, in cui l’Italia festeggia anche i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi”. Lo fa sapere la Federscherma con una nota. “Una gioia incredibile, è speciale tornare e vincere davanti al pubblico di casa. L’emozione del rientro era tantissima, è stato bellissimo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno indiVio che ha conquistato il successotappa italiana delladeldi. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara alla sua maniera, vincendo e dominando la gara di fioretto femminile categoria B. Un venerdì speciale in Toscana, in cui l’Italia festeggia anche i bronzisciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi”. Lo fa sapere la Federcon una nota. “Una gioia incredibile, è specialere e vincere davanti al pubblico di casa. L’emozione del rientro era tantissima, è stato bellissimo ...

