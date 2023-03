Pachino Igp-McDonald's Italia, accordo da 250mila kg all'anno (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos/LabItalia) - Il pomodoro di Pachino igp entra nel menù del colosso americano del fast food, grazie ad un protocollo firmato tra il Consorzio di tutela del pomodoro di Pachino igp e McDonald's Italia e che prevede l'acquisto di 250mila kg di pomodoro di Pachino Igp all'anno. Un accordo che, a partire dalla seconda metà del 2023, inserisce questo prodotto Italiano conosciuto in tutto il mondo all'interno di due referenze della grande catena statunitense, sempre più orientata verso qualità e valorizzazione delle filiere territoriali. "Una firma importante, che porta visibilità ad un prodotto Italiano, nello specifico il pomodoro di Pachino igp, all'interno di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos/Lab) - Il pomodoro diigp entra nel menù del colosso americano del fast food, grazie ad un protocollo firmato tra il Consorzio di tutela del pomodoro diigp e'se che prevede l'acquisto dikg di pomodoro diIgp all'. Unche, a partire dalla seconda metà del 2023, inserisce questo prodottono conosciuto in tutto il mondo all'interno di due referenze della grande catena statunitense, sempre più orientata verso qualità e valorizzazione delle filiere territoriali. "Una firma importante, che porta visibilità ad un prodottono, nello specifico il pomodoro diigp, all'interno di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : L’attenzione del Governo per il cibo, il nostro cibo, non è una mera battaglia ideologica. Proprio in questo senso,… - TV7Benevento : Pachino Igp-McDonald’s Italia, accordo da 250mila kg all'anno - - scuroscuroscuro : RT @Ansa_TerraGusto: Il Consorzio di tutela del pomodoro Pachino Igp e Fondazione @fqualivita, sotto l'egida del @SocialMasaf, hanno siglat… - Ansa_TerraGusto : Il Consorzio di tutela del pomodoro Pachino Igp e Fondazione @fqualivita, sotto l'egida del @SocialMasaf, hanno sig… - fqualivita : Il Pomodoro di @pachinoigp entrerà nel menù di @McDonalds Italia a partire dalla seconda metà del 2023, grazie al s… -