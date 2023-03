LIVE Trento-ZAKSA 1-0, Champions League volley 2023 in DIRETTA: primo passo per l’Itas, 25-19 (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooooooooooooo 8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooooooo 7-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo 6-5 Vincente Michieletto 5-5 Vincente Michieletto da zona 4 4-5 La diagonale di Sliwka da zona 4 4-4 Errore al servizio ZAKSA 3-4 primo tempo Pashytskyy 3-3 primo tempo Lisinac 2-3 Mano out Kaczmarek da zona 2 2-2 Mano out Lisinac in primo tempo 1-2 Ace Smith 1-1 primo tempo dietro di Smith 1-0 La parallela di Kaziyski da seconda linea 25-19 In rete l’attacco di Sliwka da zona 4 e Trento si aggiudica il primo parziale giocando molto bene! 24-19 La parallela di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooooooooooooo 8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooooooo 7-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo 6-5 Vincente Michieletto 5-5 Vincente Michieletto da zona 4 4-5 La diagonale di Sliwka da zona 4 4-4 Errore al servizio3-4tempo Pashytskyy 3-3tempo Lisinac 2-3 Mano out Kaczmarek da zona 2 2-2 Mano out Lisinac intempo 1-2 Ace Smith 1-1tempo dietro di Smith 1-0 La parallela di Kaziyski da seconda linea 25-19 In rete l’attacco di Sliwka da zona 4 esi aggiudica ilparziale giocando molto bene! 24-19 La parallela di ...

