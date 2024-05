Che peso avranno le proteste degli agricoltori nelle prossime elezioni europee

(Di martedì 7 maggio 2024) Ci siamo rivolti aanalisti per capire chestanno avendo lenella campagna elettorale verso le, in uno scenario dove i partiti di destra continuano ad avanzare.

Imperia: Rivieracqua, raffica di bollette pazze. Ondata di proteste in città. “Aumenti esorbitanti, è una follia” - Imperia: Rivieracqua, raffica di bollette pazze. Ondata di proteste in città. “Aumenti esorbitanti, è una follia” - Il risultato è un'ondata di malumori e proteste, online e offline, da parte dei cittadini per cui queste cifre rappresentano un peso finanziario significativo.

Proteste studentesche alla Sapienza di Roma in solidarietà con la Palestina - proteste studentesche alla Sapienza di Roma in solidarietà con la Palestina - Gli studenti della Sapienza Università di Roma hanno allestito un campo di tende come segno di protesta e solidarietà con la Palestina. Questo movimento è parte di un'onda internazionale di sostegno a ...

Sciopero giornalisti Rai oggi 6 maggio 2024/ Tg ridotti, scontro Usigrai-Unirai. Azienda “diffuse fake news” - Sciopero giornalisti Rai oggi 6 maggio 2024/ Tg ridotti, scontro Usigrai-Unirai. Azienda “diffuse fake news” - Sciopero giornalisti Rai oggi lunedì 6 maggio 2024: tg in forma ridotta. Scontro totale Usigrai-Viale Mazzini: la scelta di Unirai e il nodo TeleMeloni ...