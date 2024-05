Casteldaccia | in condizioni gravissime l' operaio in ospedale

Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni nelle fognature, sotto all’azienda vinicola Corvo, in località Casteldaccia. sono in corso i soccorsi dei vigili del fuoco, dei tre operai sinora estratti due sarebbero ...

Una donna di 51 anni è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano con lesioni all’esofago, dopo aver bevuto del vino in un locale di Milano, in via Carlone. La titolare del ristorante, una 54enne cinese, ...