Gianni Morandi | telefonata a sorpresa a BellaMa | ' Ti voglio bene | spero di incontrarti presto'

(Di giovedì 16 marzo 2023)in diretta:ha telefonato in studio al programma ''' (dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 su Rai2) per salutare l'amico Nicola Di Bari ., d'accordo con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davided81 : Gianni Morandi pubblica una foto con l'uovo di Pasqua di Fedez. Io che aggiorno Instagram per vedere se la Lucarel… - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - COME FA BENE L'AMORE - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI E SANGIOVANNI - FATTI RIMAMDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE - GammaStereoRoma : Gianni Morandi - Anna della porta accanto - aryastanka : In un locale di fianco a prenderci da bere, entriamo e vediamo che c’è Gianni Morandi dietro al bancone che fa i co… -

Sorpresa in diretta:ha telefonato in studio al programma ' BellaMa '' (dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 su Rai2) per salutare l'amico Nicola Di Bari ., d'accordo con il conduttore ...... "Stella nascente" (per Ornella Vanoni) o "Varietà" (per), solo per citarne alcuni. Insieme, i due maestri hanno deciso di rispolverare brani che - dal loro punto di vista - meritavano ...Chiara Ferragni, insieme a, durante la prima serata di Sanremo 2023 ha creato in diretta il primo profilo individuale di Amadeus che, in meno di 5 minuti, ha collezionato i suoi primi ...

Il vitale viaggio live dell’eterno ragazzo Gianni Morandi Rockol.it

Partecipa alla realizzazione del Cd “Morandi Morandi” come Vocalist e parte poi per il Tour con Gianni Morandi (stagione ’93-‘94). Interpreta Brava di B. Canfora. Partecipa al Festival di Sanremo 1995 ...o ‘Varietà’ (per Gianni Morandi). Un album che ha il pregio di presentare delle vere perle, tra le più belle canzoni firmate dai due artisti nel corso del loro lungo sodalizio (iniziato nel 1968 ...