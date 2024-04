Scurati a Che tempo che fa | Trascinato nella lotta nel fango

Domenica 28 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che TEMPO Che Fa” di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ospiti di questa PUNTATA : Francesca FAGNANI , conduttrice di “Belve” e autrice del libro inchiesta “Mala. Roma Criminale” in uscita il 30 aprile; lo ... Continua a leggere>>

Antonio Scurati (X Che Tempo Che Fa) E’ stato il caso degli ultimi giorni in Rai, dibattuto un po’ ovunque, ma per Antonio Scurati è Tempo di andare in onda. Non a Che Sarà da Serena Bortone, dove era atteso sabato scorso prima che scoppiasse il polverone, ma a Che Tempo Che Fa. Sarà Fabio ...

Continua a leggere>>