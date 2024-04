Post choc di Riondino - La Russa incamera la solidarietà di Mattarella | Fossero questi i problemi

post choc di Riondino, La Russa incamera la solidarietà di Mattarella: «Presidente, fossero questi i problemi...» - «Mi permetto di rendere omaggio al Presidente Mattarella, che considero una persona diritta, giusta, con idee non sempre coincidenti con le mie ma che stimo e rispetto». Lo ha ...

Continua a leggere>>

Foto choc di La Russa a testa in giù, bufera per il post di Michele Riondino che scrive: “Non ci sono più i fascisti di una volta” - A postarla sul suo profilo Facebook insieme a un post al vetriolo, innescando un vespaio di polemiche, è stato l’attore e regista tarantino Michele Riondino in occasione del 25 Aprile, giornata in cui ...

Continua a leggere>>

La Russa e Mussolini a testa in giù: il post choc dell'attore Riondino - Un tempo fiero grillino, l'organizzatore del concerto del Primo Maggio di Taranto ha scatenato le polemiche su Facebook: “Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore” ...

Continua a leggere>>