Badante ruba gioielli nelle case degli anziani e li rivende | scoperta dai registri del compro oro

(Di domenica 28 aprile 2024) La donna avrebbe sottrattoe contanti dai suoi assistiti per migliaia di euro: si trova agli arresti domiciliari. Le indagini sono partite dalle analisi deideioro del Lodigiano, dopo alcune transazioni sospette.

