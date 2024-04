Inter - Antonello | L’arrivo di Marotta ha dato slancio ai risultati sportivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) “Questa folla ripaga di tutto il lavoro fatto da noi che lavoriamo dietro le quinte. Noi ci chiamiamo il ‘team around the team’,di Beppehaai”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Alessandroai microfoni di Sky Sport, durante la festa Scudetto per le vie della città. “Difficile lavorare con Zhang lontano? Il presidente Zhang haampia delega a tutti i manager, è una fortuna avere un presidente che ci lascia lavorare – ha sottolineato-. So che Zhang ci raggiungerà presto, lo aspettiamo. L’unica cosa difficile qui è trattenere le emozioni”. Il dirigente nerazzurro ha anche parlato della questione stadio: “Il nuovo stadio? Con una ...