Franco Di Mare | Ho un tumore incurabile - un mesotelioma Forse l’amianto respirato come inviato di guerra

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 aprile 2024 – Un. Un. Un cancro che si prende respirando le particelle di amianto “respirate probabilmente in scenari didove sono stato”.Di, 68 anni, per anni giornalista Rai (un volto noto) lo dice con un filo di voce mentre è in collegamento con la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa.Di, con unre automatico che “mi permette di essere qui”, in collegamento a Che tempo che fa, “nonostante io abbia preso unmolto cattivo, si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell'aria la fibra, ha un tempo di conservazione di sè lunghissimo e quando si manifesta è ...