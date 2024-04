AEW | Julia Hart nuovamente infortunata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 aprile 2024) Il mondo del wrestling, si sa, può essere davvero crudele: in alcuni casi, i wrestler possono recuperare dopo infortuni ma trovarsicostretti a fermarsi subito dopo il rientro. In WWE diversi wrestler saranno costretti al riposo per qualche tempo, ma anche in AEW la situazione è abbastanza delicata: Adam Cole, MJF, Darby Allin, di recente Will Hobbs e ora anche. Secondo il report di Fightful Select, l’ex TBS Champion si ènel corso della strada verso Dynasty, evento in cui ha ceduto il suo titolo a Willow Nightingale. “Le prime indicazioni dicono cheavrà bisogno di operarsi per riparare all’infortunio, ma nonostante questo, non sono stati offerti altri dettagli a riguardo. In ogni caso, la sua ...