Bimbo investito e ucciso a Milano: "Cinque anni di carcere sono pochi" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il gup di Milano ha rigettato il patteggiamento a Cinque anni di reclusione per Nour Amdouni, il 20enne italo-marocchino che, ad agosto del 2022, investì ed uccise il piccolo Mohanad Moubarak, di 11 anni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il gup diha rigettato il patteggiamento adi reclusione per Nour Amdouni, il 20enne italo-marocchino che, ad agosto del 2022, investì ed uccise il piccolo Mohanad Moubarak, di 11

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ___Claudias___ : @PietroFalchi73 @Stronza Per non averlo tenuto per mano. Figurati per non averli dato accesso a cure adeguate anche… - Erinni15 : @Felyorfelix Una bimba in Cambogia un po’ come il@bimbo morto investito in Italia che hanno detto fosse@morto di Covid !!!!!! - Snupina92 : Crazy j che dissa sua madre con un freestyle più imbarazzante di 'sei solo un bimbo caffè kimbo', chiama la sua gan… - YouTvrs : Nuovo articolo - Bimbo investito dallo scuolabus, l'autopsia conferma: morto per schiacciamento -… - genovatoday : Bimbo investito da un'auto in via Borzoli e portato al Gaslini -