Porto-Inter, probabili formazioni Champions League. Ballottaggi e dubbi per Inzaghi: Dzeko in vantaggio su Lukaku, torna Onana in porta

Torna la Champions League, e in questo martedì tocca all'Inter rimboccarsi le maniche per raggiungere il Milan ai quarti di finale. La squadra di Simone Inzaghi va al Dragao per incrociare il Porto forte dell'1-0 dell'andata firmato da Romelu Lukaku. I padroni di casa non avranno a disposizione Otavio, espulso all'andata e dunque squalificato. Sergio Conceicao dovrà trovare la quadra, con Evanilson ancora in dubbio, ma almeno è sicuro di poter schierare la coppia offensiva titolare con Galeno che torna al fianco di Mehdi Taremi. Inzaghi dovrebbe invece mettere in campo l'undici migliore possibile per blindare la qualificazione, dopo il turnover vissuto con lo Spezia. Onana torna tra i pali.

