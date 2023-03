'Io sono finito in carcere ed è nato il mito di Michael Schumacher'. La storia di Gachot (Di domenica 12 marzo 2023) "Il nuovo ragazzo che hanno assunto alla Jordan è così bravo che non hanno più bisogno di te. Quindi puoi restare tranquillamente qui in prigione". Con queste parole una guardia carceraria annuncia al ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) "Il nuovo ragazzo che hanno assunto alla Jordan è così bravo che non hanno più bisogno di te. Quindi puoi restare tranquillamente qui in prigione". Con queste parole una guardia carceraria annuncia al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Anche oggi si sono registrati 'attacchi chimici' nelle scuole, in particolare i licei femminili in #Iran. Sono stat… - ZZiliani : Una vergogna solo italiana. Come ho già detto, solo per provare a dire come andavano le cose, e come vanno ancora,… - Isavedmyself : Ieri ho finito i rewatch del signore degli anelli Sono soddisfatta - majewsky2000 : @Lelerc77 @eantoniopolonia @MattBest__ Vabbè arrivare alle 20.20 pure è esagerato però 1 ora prima è perfetto vogli… - eilise_rose : Ieri ho portato il mio nuovissimo (finito la sera prima) cosplay di Elyon, personaggio creato da @sabakunomaiku che… -