Pagelle Bologna-Lazio 0-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 11 marzo 2023) Le, ie ildi0-0, match della ventiseiesima giornata di. Tante le occasioni nel primo tempo: Ferguson colpisce un palo di testa, mentre Provedel nega la rete a Barrow. Attento anche Skorupski che si supera in una doppia occasione su Luis Alberto e Felipe Anderson. Prima di loro laaveva sfiorato il gol con Pedro, ma il diagonale dello spagnolo è terminato largo. Un giallo pesante nel primo tempo: il destinatario è Vecino, uno dei due diffidati (l’altro è Cataldi): salterà il derby con la Roma. Ritmi più bassi nella ripresa. Le due squadre subiscono la stanchezza e si dividono un punto.(4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 6, Soumaoro 6, Lucumì 6, Cambiaso ...

