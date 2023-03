Osimhen, parla il CT della Nigeria: “Vuole diventare il migliore al mondo”, poi l’annuncio in vista di Napoli-Atalanta (Di sabato 11 marzo 2023) Le sfide tra Napoli e Atalanta hanno sempre regalato grande spettacolo negli ultimi anni e quella di oggi non vorrà deludere le aspettative. Ma il match del Maradona vedrà sfidarsi anche due dei migliori attaccanti di questa stagione: da una parte Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A con 19 gol, e dall’altra Ademola Lookman, vera sorpresa di questo campionato e già a quota 12 reti. Cosa hanno in comune Osimhen e Lookman? Sono entrambi Nigeriani e sono il presente e il futuro della Nazionale di José Pereiro. Victor Osimhen (FOTO: SSC Napoli) Proprio il CT della Nigeria è stato intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” per parlare dei ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Le sfide trahanno sempre regalato grande spettacolo negli ultimi anni e quella di oggi non vorrà deludere le aspettative. Ma il match del Maradona vedrà sfidarsi anche due dei migliori attaccanti di questa stagione: da una parte Victor, capocannoniereSerie A con 19 gol, e dall’altra Ademola Lookman, vera sorpresa di questo campionato e già a quota 12 reti. Cosa hanno in comunee Lookman? Sono entrambini e sono il presente e il futuroNazionale di José Pereiro. Victor(FOTO: SSC) Proprio il CTè stato interto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” perre dei ...

