A Cutro iniziata la manifestazione di protesta contro la strage di migranti (Di sabato 11 marzo 2023) Con orario d'inizio fissato alle 14.30 è partito da Steccato di Cutro il corteo "Fermare la strage subito", promosso da Rete Asilo, al quale hanno aderito decine di associazioni, partiti, sindacati e movimenti, per protestare contro le morti di migranti in mare dopo il naufragio dello scorso 26 febbraio. Prevista ampia partecipazione, le stime parlano ... TAG24.

