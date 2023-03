Francesco Renga e Nek, fuori il singolo L’infinito più o meno, le date del tour (Di venerdì 10 marzo 2023) Francesco Renga e Nek pubblicano il singolo L’infinito più o meno, che anticipa un disco insieme e un tour che li vedrà suonare quest’estate Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è L’infinito più o meno (Epic/Sony Music), il nuovo singolo Francesco Renga e di Nek Filippo Neviani in radio e digitale da oggi, venerdì 10 marzo. Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. Gli artisti saranno inoltre protagonisti di una ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 10 marzo 2023)e Nek pubblicano ilpiù o, che anticipa un disco insieme e unche li vedrà suonare quest’estate Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cuie Nek lasciano il posto ae Filippo: questo èpiù o(Epic/Sony Music), il nuovoe di Nek Filippo Neviani in radio e digitale da oggi, venerdì 10 marzo. Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. Gli artisti saranno inoltre protagonisti di una ...

