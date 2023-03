Raspadori è un talento, ma come condannare Spalletti se gli preferisce un fenomeno come Osimhen? (Gazzetta) (Di giovedì 9 marzo 2023) Raspadori è un talento, ma come condannare Spalletti se gli preferisce un fenomeno come Osimhen? La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo a firma di Stefano Agresti alla carenza di attaccanti in Italia, un problema anche per il commissario tecnico Mancini. I centravanti italiani che giocano titolari in Europa sono soltanto 5, “un numero che fa spavento, perché indica una povertà assoluta, totale di attaccanti veri”. “Un vuoto senza precedenti, diremmo. Allargando il discorso, e provando a osservarla con gli occhi del c.t. Mancini, la vicenda diventa inquietante: chi segna i gol necessari a portare l’Italia prima all’Europeo e poi al Mondiale?”. L’allarme diventa ancora più serio se si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023)è un, mase gliun? Ladello Sport dedica un pezzo a firma di Stefano Agresti alla carenza di attaccanti in Italia, un problema anche per il commissario tecnico Mancini. I centravanti italiani che giocano titolari in Europa sono soltanto 5, “un numero che fa spavento, perché indica una povertà assoluta, totale di attaccanti veri”. “Un vuoto senza precedenti, diremmo. Allargando il discorso, e provando a osservarla con gli occhi del c.t. Mancini, la vicenda diventa inquietante: chi segna i gol necessari a portare l’Italia prima all’Europeo e poi al Mondiale?”. L’allarme diventa ancora più serio se si ...

