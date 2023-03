Champions League, le qualificate ai quarti di finale: il Chelsea ribalta il Dortmund, Benfica a valanga (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono iniziate le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi di finale della Champions League, ecco tutte le qualificate ai quarti di finale Sono iniziate le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi di finale della Champions League, ecco tutte le qualificate ai quarti di finale: Nelle prime due sfide a passare il turno sono state Chelsea e Benfica. I Blues sono riusciti a ribaltare la gara d’andata e superare, seppur con qualche polemica per il rigore segnato da Havertz per il 2-0, il Borussia Dortmund. Nell’altra sfida al Da Luz il Benfica passeggia sul Brugge e gli rifila un 5-1 netto. LE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono iniziate le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi didella, ecco tutte leaidiSono iniziate le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi didella, ecco tutte leaidi: Nelle prime due sfide a passare il turno sono state. I Blues sono riusciti are la gara d’andata e superare, seppur con qualche polemica per il rigore segnato da Havertz per il 2-0, il Borussia. Nell’altra sfida al Da Luz ilpasseggia sul Brugge e gli rifila un 5-1 netto. LE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - fcin1908it : Four Four Two - I 10 portieri migliori del mondo. Numero 9: Andre #Onana La motivazione: 'Andre Onana è stato i… - DiMarzio : #UCL, #CHEBVB | #ChampionsLeague, il fischio d'inizio di @ChelseaFC-@BVB slitta di 10 minuti: il motivo - agq99 : RT @OptaPaolo: 5 - Il Chelsea ha superato un turno in una fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver perso l'andata pe… - assromaxx : Tutti con i cellulari verso il settore ospiti. Il tipo che dice 'I wasn't expecting that...'. Ciò non succerebbe ma… -