Cartabianca | ospiti stasera | 7 marzo 2023

(Di martedì 7 marzo 2023) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 7, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata, in particolare, le manovre del Governo e la guerra in Ucraina.di oggi, 7Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna, Partito Democratico; Silvia Sardone, Lega; Laura Boldrini, Partito Democratico; Stefano Cappellini, la Repubblica; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Luisella Costamagna, giornalista; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Orlando ...