Aggredita in piazza Garibaldi, specializzanda straniera appena arrivata vuole scappare da Napoli: la rabbia dei residenti

Tempo di lettura: 3 minuti

Brutalmente Aggredita in piazza Garibaldi, dove alloggia per motivi di studio. Una specializzanda di chirurgia è sotto choc, e intende lasciare subito Napoli. La vicenda rilancia l'allarme degrado e sicurezza, nell'area della stazione centrale. L'aggressore, arrestato dai carabinieri, è un extracomunitario. "Sono a Napoli da 4 giorni, avevo prenotato un Airbnb in piazza Garibaldi, non conoscendo la città – racconta la 32enne studentessa, di nazionalità albanese -. Pensavo che i primi giorni, finché non mi fossi trovata una casa, avrei preso la metro, in modo da non perdermi. E nel frattempo mi sarei informata con i miei colleghi sulle zone più sicure di Napoli. Stamattina entravo in turno alle 7.15 , dovevo ...

