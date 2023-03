Sampdoria, Quagliarella da Record: 550 presenze in Serie A (Di domenica 5 marzo 2023) In Sampdoria-Salernitana Fabio Quagliarella ha tagliato il traguardo delle 550 presenze in Serie A: solo quattro giocatori (di movimento) hanno più presenze In occasione del match tra Sampdoria e Salernitana, Fabio Quagliarella ha collezionato la presenza numero 550 in Serie A. Soltanto altri quattro giocatori di movimento ne hanno collezionate di più nella storia del massimo campionato italiano: Pietro Vierchowod (562), Javier Zanetti (615), Francesco Totti (619) e Paolo Maldini (647). LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) In-Salernitana Fabioha tagliato il traguardo delle 550inA: solo quattro giocatori (di movimento) hanno piùIn occasione del match trae Salernitana, Fabioha collezionato la presenza numero 550 inA. Soltanto altri quattro giocatori di movimento ne hanno collezionate di più nella storia del massimo campionato italiano: Pietro Vierchowod (562), Javier Zanetti (615), Francesco Totti (619) e Paolo Maldini (647). LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

