Liga Profesional argentina | 6ª giornata in diretta streaming su Mola

Big match tra Lanús e River, il Boca sfida la capolista Defensa y Justicia: 6ª giornata di Liga Profesional in diretta streaming su Mola La 6ª giornata di Liga Profesional argentina offre due sfide importantissime per quanto riguarda la classifica. Lanús-River Plate e Boca Juniors-Defensa y Justicia vedono affrontarsi due giganti che stanno rendendo al di sotto delle aspettative e due squadre di seconda fascia che si trovano in vetta. Guidano la classifica San Lorenzo, Talleres, Defensa y Justicia e Lanús con 12 punti. Seguono l'Huracán a 11, Boca e Rosario Central a 10 e il River a 9. Il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming gratuita su Mola.

River busca la recuperación visitando a Lanús River buscará dejar atrás el traspié que significó la derrota ante Arsenal cuando visite este sábado en La Fortaleza a Lanús (uno de los líderes del torneo junto con Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y San Lorenzo). Balbo dejó de ser el DT de Estudiantes El entrenador presentó la renuncia tras la derrota del viernes ante Unión de Santa Fe. Dirigió apenas 6 encuentros.