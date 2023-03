Social e chat vietate fino a 15 anni, la proposta di legge in Francia: come funzionano le multe (Di venerdì 3 marzo 2023) Nessuna iscrizione e accesso a un Social network fino ai 15, che sia Facebook, TikTok, Instagram, Twitter e qualunque altra piattaforma. Dove non arrivano a decidere i genitori, in Francia vuol pensarci lo Stato con una proposta di legge arrivata all’Asemblée Nazionale dal deputato centrista Laurent Marcangeli del gruppo Horizons. Una sorta di patente per ottenere quel «consenso digitale», concetto già fissato dall’Unione europea e recepito dagli Stati membri che hanno fissato l’età minima per poter usare i Social dai 13 ai 16 anni. Indicazioni finora ampiamente aggirate e di certo non semplicissime da applicare. In Francia ci provano immaginando innanzitutto multe, dopo una serie di controlli e verifiche. L’idea ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Nessuna iscrizione e accesso a unnetworkai 15, che sia Facebook, TikTok, Instagram, Twitter e qualunque altra piattaforma. Dove non arrivano a decidere i genitori, invuol pensarci lo Stato con unadiarrivata all’Asemblée Nazionale dal deputato centrista Laurent Marcangeli del gruppo Horizons. Una sorta di patente per ottenere quel «consenso digitale», concetto già fissato dall’Unione europea e recepito dagli Stati membri che hanno fissato l’età minima per poter usare idai 13 ai 16. Indicazionira ampiamente aggirate e di certo non semplicissime da applicare. Inci provano immaginando innanzitutto, dopo una serie di controlli e verifiche. L’idea ...

