Messina Denaro sapeva come trovare le telecamere: "Nelle cassette c'è il buco". L'ipotesi sulle talpe e l'incontro saltato della sorella: "È andato tutto a scatafascio" (Di venerdì 3 marzo 2023) Matteo Messina Denaro aveva delle talpe all'interno delle forze dell'ordine. Gole profonde che gli "soffiavano" informazioni preziose sulle telecamere piazzate nei pressi delle abitazioni dei suoi familiari. È L'ipotesi della procura di Palermo, che dal giorno dell'arresto del boss delle stragi lavora senza sosta per ricostruire la rete dei suoi favoreggiatori. Dopo Andrea Bonafede, l'uomo che aveva prestato la sua identità al boss, Alfonso Tumbarello, il medico che ha seguito il percorso clinico del mafioso malato di tumore, ora il procuratore capo Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido hanno chiesto e ottenuto l'arresto di Rosalia Messina Denaro, la sorella dell'ex inafferrabile. Secondo le indagini, in questi ...

