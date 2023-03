(Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, laquesto pomeriggio ha ufficialmenteilladi due giornate inflitta al suo allenatore, José Mourinho, dopo la lite con il quarto uomo di Cremonese-, Marco Serra. “Adesso il club giallorosso è in attesa della convocazione da parte della corte sportiva d’appello per discutere il: non presenzierà José Mourinho, ascoltato ieri dalla procura federale per quanto riguarda il comportamento irrispettoso di Serra, ma ci saranno gli avvocati del club guidati da Antonio Conte a difendere il tecnico”. L’obiettivo della, scrive il quotidiano sportivo, è quello di riavere Mourinho in panchina anchela Juventus. Dunque la richiesta non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : ACEA ha presentato la proposta per realizzare il termovalorizzatore di ROMA. Finalmente! Il Sindaco Gualtieri adess… - napolista : La #Roma ha presentato ricorso contro la squalifica di #Mourinho Sul CorSport. Il club punta alla totale eliminaz… - sportface2016 : #AsRoma: presentato ricorso per la squalifica di #Mourinho - AnnaBruzzone : Morte Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini. Il mistero dei tre Dna. Intervista all'avvocato Stefano Macci… - CorSport : ?? Squalifica #Mourinho .????? La #Roma ha presentato ricorso ??? L'obiettivo è averlo contro la #Juventus -

Conte, però, in campagna elettorale si ècome il Melanchon italiano "Conte, però, ha ... Arriva quarta o quinta come la, ma non vince. La Schlein sbaglierebbe se si alleasse solo con i ...Arriverà nelle nostre sale il 30 marzo e saràin anteprima internazionale al Bari International Film Festival, Quando , il nuovo film ... L'ex sindaco di, il cui primo lungometraggio è il ...Per i documentari, in anteprima italiana, sarà"Scusa Compagno" di Vera Brückner. Tra i ... Tra gli ospiti presenti aanche la regista Lina Drevs autrice del cortometraggio "SIS Beste ...

Roma, presentato il ricorso contro la squalifica di Mourinho - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA - La Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite col quarto uomo Marco ...La Roma non ci sta e fa ricorso contro la squalifica a Josè Mourinho Come anticipato ieri, la Roma oggi alle 16 ha presentato il ricorso per la squalifica di due giornate inflitta al tecnico Josè Mou ...