Dead Ringers, il trailer della serie reboot di Inseparabili di David Cronenberg (Di mercoledì 1 marzo 2023) È uscito il primo teaser del nuovo adattamento di Dead Ringers di Prime Video con Rachel Weisz nei panni delle due protagoniste, due gemelle ginecologhe Elliott e Beverly Mantle. La seire è un reboot moderno dell’omonimo thriller di David Cronenberg del 1988, Dead Ringers (Inseparabili nella versione italiana) segue i gemelli Mantle – entrambi medici e interpretati nel film da Jeremy Irons – nella loro professione mentre si spingono oltre l’etica del loro lavoro. Sulle note di una versione riecheggiante di Heart Of Glass dei Blondie, il semplice teaser si concentra sulla Weisz che ritrae entrambe le sorelle Mantle sedute nella sala d’attesa di un ospedale: una è incinta e l’altra è ricoperta di sangue. “Il radicalismo inizia sempre con qualcosa di piccolo“, dice Elliot o Beverly in ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023) È uscito il primo teaser del nuovo adattamento didi Prime Video con Rachel Weisz nei panni delle due protagoniste, due gemelle ginecologhe Elliott e Beverly Mantle. La seire è unmoderno dell’omonimo thriller di David Cronenberg del 1988,nella versione italiana) segue i gemelli Mantle – entrambi medici e interpretati nel film da Jeremy Irons – nella loro professione mentre si spingono oltre l’etica del loro lavoro. Sulle note di una versione riecheggiante di Heart Of Glass dei Blondie, il semplice teaser si concentra sulla Weisz che ritrae entrambe le sorelle Mantle sedute nella sala d’attesa di un ospedale: una è incinta e l’altra è ricoperta di sangue. “Il radicalismo inizia sempre con qualcosa di piccolo“, dice Elliot o Beverly in ...

