Fassino indagato per furto? La difesa | Valuteremo come procedere - cosa è successo

(Di giovedì 2 maggio 2024) "non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo". Si aggiunge un nuovo tassello nella storia, a tratti surreale, di Piero. Il deputato Pd, ex sindaco di Torino ed ex segretario dei Democratici di sinistra, è formalmenteperdalla Procura di Civitavecchia che sta lavorando su quanto sarebbe accaduto (per tre volte) al duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino:avrebbe sottratto dei flaconi di profumo Chanel Charme del valore di 130 euro l'uno. All'agenzia Adnkronos, l'avvocato Fulvio Gianaria, legale dell'onorevole, spiega di non aver ancora ricevuto nulla dalla Procura in merito alla vicenda avvenuta il 15 aprile scorso, l'episodio (l'ultimo ...

Piero Fassino è stato denunciato dai dipendenti del duty free dell’aeroporto di Fiumicino per aver tentato di portarsi via una boccetta di profumo senza pagare. L’ex ministro e deputato del Pd lo scorso 15 aprile si sarebbe messo in tasca una confezione di Chance di Chanel prima di allontanarsi ... Continua a leggere>>

Fiumicino, il legale di fassino: “Non abbiamo ancora ricevuto gli atti” - “Come difesa non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Fulvio Gianaria, legale di Piero fassino, in merito alla vicenda ...

Continua a leggere>>

Piero fassino è formalmente indagato: in video il tentato furto del profumo - Il deputato del Partito Democratico, nei prossimi giorni, potrebbe esssere interrogato dal Pm di Civitavecchia che poi dovrà decidere se archiviare o far partire il processo ...

Continua a leggere>>

fassino indagato per furto, il legale: “A noi ancora nessun atto” - (Adnkronos) – “Come difesa non abbiamo ancora ricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Fulvio Gianaria, legale di Piero fassino, in merit ...

Continua a leggere>>