Ranking ATP | la corsa al n 1 tra Sinner e Djokovic fino al Roland Garros Alcaraz fuori dai giochi?

Novak Djokovic set for incredible new rankings milestone as No 1 reign continues - Yet with most of the ranking points in Djokovic’s current record compiled in the second half of 2023, he is still holding a strong lead over Jannik sinner and Carlos Alcaraz in the race to be No 1.

Continua a leggere>>

Internazionali Roma 2024, ci sarà sinner Come sta il tennista azzurro dopo il problema all’anca - La speranza è che si tratti solamente di un’infiammazione e il numero 2 del ranking ATP verrà osservato di giorno in giorno. Per ora filtra ottimismo ma è ancora presto per capire se sinner prenderà ...

Continua a leggere>>

sinner, è già scattata l'operazione Roma-Parigi - Dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per problemi all'anca, sinner ha già iniziato il piano di recupero in vista dei 2 grandi tornei ...

Continua a leggere>>