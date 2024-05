Pelù - Baglion - Dolcenera | artisti fiorentini in scena per Cure2Children e Pane Quotidiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 - Un cast eccezionale per una serata di musica e solidarietà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall) a sostegno diFirenze. Alessandro Canino, Antonio Aiazzi,, Finaz, Gianni Maroccolo, /handlogic, Insieme, Lorenzo Andreaggi, Lorenzoi, Marco Parente, Parione 6, Peppe Voltarelli, Piero, Simona Bencini, Underdog, Yuri Lazaro, Manitoba saranno lunedì 13 maggio sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall) per “Firenze… Canta Firenze!”, l’evento benefico organizzato da Rotary Club Firenze Brunelleschi in collaborazione con Arte Residente e Teatro Cartiere Carrara. La serata, affidata alla conduzione dell’attrice Daniela Morozzi, vedrà la partecipazione di alcuni dei principali ...